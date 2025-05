E-state Insieme con Fondazione Cr Firenze Cinquanta campi estivi per crescere

L'estate si avvicina e con essa tornano i campi estivi organizzati dalla Fondazione CR Firenze. Con la settima edizione del bando "E-state Insieme", sarà possibile accedere a 50 centri estivi dedicati a teatro, sport, fumetti e avventure nei luoghi più affascinanti. Sono disponibili 1.150 posti per bambini e ragazzi, offrendo un'opportunità unica di crescita e socializzazione durante le vacanze.

Campi estivi di teatro, dedicati agli sport o ai fumetti, soggiorni al mare o in montagna, percorsi per esplorare il territorio. Sono 50 i centri estivi che saranno attivati nei prossimi mesi grazie alla settima edizione del bando "E-state Insieme" e rendono disponibili 1.150 posti per bambini e ragazzi appartenenti a famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro. La Fondazione CR Firenze conferma il proprio impegno nella lotta alla povertà educativa con questo bando, destinando complessivamente mezzo milione all'iniziativa. Dalla prima edizione del bando E-state Insieme del 2019 la Fondazione ha sostenuto per quasi 2,5 milioni di euro oltre 3...

