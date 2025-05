È nato Brando Primo figlio a 37 anni per la famosa di Canale 5

Meravigliosa notizia per la celebre conduttrice di Canale 5: a 37 anni è diventata mamma per la prima volta! Dopo nove mesi di attesa, ha dato alla luce il piccolo Brando. La neo mamma ha condiviso su Instagram la prima dolce immagine del neonato, accompagnata da un commovente messaggio che esprime la sua gioia. Scopriamo insieme i dettagli di questo lieto evento!

Meravigliosa notizia per la famosa di Canale 5, che dopo 9 lunghi mesi ha finalmente partorito. Nato quindi il primo figlio della donna, che ha deciso di chiamarlo Brando. Pubblicata la prima immagine del neonato, con un bellissimo messaggio scritto dalla neo mamma sul social network Instagram. Infatti, la famosa di Canale 5 ha commentato così l’arrivo del primo figlio, con un post datato 28 maggio: “Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà. Hai già rubato i nostri cuori. Ore 00.44, 3480 kg x 51 cm”. E ha taggato anche il suo compagno, come lei al settimo cielo per essere diventato papà... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it