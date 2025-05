E' morta Martina Carbonaro | il cadavere trovato sotto il materasso di un casolare abbandonato

Tragica scoperta ad Afragola: il cadavere di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa il 26 maggio, è stato rinvenuto sotto un materasso in un casolare abbandonato vicino allo stadio Moccia. La desolante notizia segna una fine tragica per le ricerche e solleva interrogativi sul destino della giovane. Investigatori al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda.

È stata trovata senza vita Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio del 26 maggio da Afragola. Il cadavere della ragazza è stato trovato poco lontano da casa, sotto il materasso di un casolare abbandonato dello stadio Moccia di Afragola. Si tratterebbe dell'ex casa del custode... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - E' morta Martina Carbonaro: il cadavere trovato sotto il materasso di un casolare abbandonato

Su questo argomento da altre fonti

E' morta Martina Carbonaro: il cadavere trovato sotto il materasso di un casolare abbandonato; Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola; Adolescente scomparsa nel nulla dopo incontro con l’ex. Indagano i carabinieri; Afragola: Martina Carbonato è stato trovata morta dai Carabinieri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola - Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola, è stata trovata priva di vita sotto un materasso nell’ex abitazione del custode del campo ... 🔗Lo riporta ilmattino.it