E' morta Martina Carbonaro | il cadavere trovato sotto il materasso di un casolare abbandonato dello stadio

Martina Carbonaro, 14enne scomparsa da Afragola il 26 maggio, è stata trovata senza vita sotto un materasso in un casolare abbandonato dello stadio Moccia. La tragica scoperta, avvenuta a poca distanza dalla sua abitazione, ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sul caso della giovane, che era sparita misteriosamente. Le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto.

È stata trovata senza vita Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio del 26 maggio da Afragola. Il cadavere della ragazza è stato trovato poco lontano da casa, sotto il materasso di un casolare abbandonato dello stadio Moccia di Afragola. Si tratterebbe dell'ex casa del custode...

