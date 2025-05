e il consiglio regionale approva all unanimità la mozione contro lo sfratto delle famiglie in regola

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una mozione contro lo sfratto delle famiglie in regola, promossa dalla consigliera del Pd, Carmela Rozza. La mozione richiede alla Giunta di avviare urgentemente una trattativa con il Pio albergo Trivulzio e il commissario straordinario Francesco Tron, mirata a garantire la stabilità abitativa per le famiglie coinvolte.

Il Consiglio regionale ieri ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, con la quale si impegna la Giunta lombarda a far sì che si apra al più presto una trattativa tra il Pio albergo Trivulzio (Pat), il commissario straordinario Francesco Tronca e i sindacati degli inquilini per il rinnovo dei contratti di locazione e siano annullati gli affitti brevi. Tradotto: la mozione impegna l’esecutivo presieduto da Attilio Fontana ad intervenire perché gli inquilini in regola, e in particolare quelli con redditi bassi, non siano sfrattati per effetto del conferimento del patrimonio immobiliare ed abitativo del Pat ad Invimit, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce fondi immobiliari... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it