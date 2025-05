“È come sembra” | il video di Anna Foglietta che vedrete prima dei concerti

Un nuovo video, intitolato "È come sembra", creato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, verrà proiettato sui maxischermi prima dei concerti dei membri di AssoConcerti. L'iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in modo unico e innovativo, anticipando l'atmosfera dei grandi eventi musicali estivi.

(askanews) – Si intitola È come sembra il video ideato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta che verrà proiettato sui maxischermi prima dell’inizio dei grandi eventi live estivi dagli associati AssoConcerti, che rappresenta tutti i principali organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo in Italia ed i relativi artisti. Il video è prodotto dall’associazione, per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. «Le donne e gli uomini si sentono lì per divertirsi, per condividere un momento di gioia, un momento tanto atteso, e poi tutto questo viene rovinato da una molestia, viene rovinato da una violenza», ha detto Foglietta, «ho pensato che fosse proprio il luogo giusto dove farlo succedere... 🔗 Leggi su Amica.it