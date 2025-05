È arrivato il momento di dire addio a Sex and the City

È arrivato il momento di salutare Sex and the City, un'icona che ha segnato un’epoca, ma anche di riconoscere quando è il momento di lasciare andare. La nuova serie “And Just Like That” rappresenta un momento di riflessione, dimostrando che, a volte, è necessario lasciar andare ciò che più si ama per il proprio bene.

Quando si ama qualcosa bisogna saperla lasciare andare, soprattutto quando ci si rende conto che ci fa più male che bene. Succede in amore ma anche nelle serie tv ed è proprio quello che sta accadendo con And Just Like That, la serie revival di Sex and the City che dopo essere tornata con la sua. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È arrivato il momento di dire addio a Sex and the City

