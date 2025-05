Dzumhur non si accorge di aver vinto e resta sbalordito | scene curiose al Roland Garros

In un evento sorprendente al Roland Garros, Damir Dzumhur ha conquistato una vittoria inaspettata contro Giovanni Mpetshi Perricard, ma la sua reazione post-partita ha rubato la scena. Ignaro del suo successo, Dzumhur è rimasto sbalordito, offrendo un momento di grande tensione ed emozione. Scopri di più su questa curiosa gaffe e sull'energia del pubblico francese nel sostegno al suo tennista preferito.

Damir Dzumhur i è tolto la soddisfazione di battere Giovanni Mpetshi Perricard, al quale non è bastato il supporto del solito caloroso pubblico francese. Tensione ed emozione per Dzumhur che è stato protagonista di una gaffe nel finale del match. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dzumhur non si accorge di aver vinto e resta sbalordito: scene curiose al Roland Garros

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo strano comportamento di Marozsan a Monaco: non si accorge di aver vinto, avversario infastidito - Marozsan non si era accorto di aver vinto. Marozsan non si è accorto di aver vinto contro Humbert a Monaco Una scena assolutamente surreale in quel di Monaco di Baviera. Fabian Marozsan ... 🔗fanpage.it scrive

Incredibile Tsitsipas a Madrid, non si accorge di aver vinto! - in completa trance agonistica, è tornato in panchina pronto al cambio campo, prima di essere avvisato dall'arbitro che ormai aveva vinto ... 🔗Come scrive corrieredellosport.it