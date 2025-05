Dybala Camelio tuona | Della Roma non gliene frega nulla un flop pazzesco Non si regge in piedi e spero che…

Nel recente intervento su “TvPlay”, l'opinionista giallorosso Enrico Camelio ha espresso parole severissime nei confronti di Paulo Dybala, dopo le dichiarazioni del calciatore che desidera rimanere alla Roma nonostante un’annata deludente. Camelio non ha risparmiato critiche, definendo il rendimento dell'attaccante un "flop pazzesco" e mettendo in discussione il suo futuro nella Capitale. La tensione tra aspettative e prestazioni si fa palpabile.

Due giorni fa, l'attaccante della Roma, Paulo Dybala ha parlato del suo futuro affermando che vuole restare nella Capitale avendo tra l'altro ancora un anno di contratto. L'opinionista e tifoso giallorosso, Enrico Camelio, ai microfoni di "TvPlay", è stato durissimo nei rigurdi del calciatore argentino: "A lui della Roma non gliene frega proprio nulla e . Camelio punge Dybala: "Fa il furbacchione perchè se rimane dice 'Oh io non volevo andare via'...