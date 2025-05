Durante gli incendi a Los Angeles mia mamma Jennifer Garner era sotto shock A sconvolgere me invece era la sua sorpresa La confessione di Violet Affleck

Mentre gli incendi devastavano Los Angeles, Violet Affleck, figlia di Jennifer Garner e Ben Affleck, ha scelto di affrontare una delle questioni più urgenti del nostro tempo: la crisi climatica. A soli 19 anni, con una sorprendente lucidità, ha condiviso le sue riflessioni, rivelando come la situazione abbia colpito non solo la famiglia, ma anche il suo impegno personale per un futuro migliore.

A 19 anni Violet Affleck, figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner, ha dimostrato di avere le idee chiare. Tra gli argomenti di cui si fa portavoce c’è la crisi climatica. Proprio mentre le fiamme inghiottivano le Palisades di Los Angeles, dove è cresciuta con i fratelli, Violet ha deciso di trasformare quell’esperienza in un’analisi accademica. Lo ha fatto con un saggio pubblicato sulla rivista Yale Global Health Review, l’organo della facoltà dove oggi studia. Il titolo scelto è “A Chronically Ill Earth: COVID Organizing as a Model Climate Response in Los Angeles” e l’incipit del testo recita: “Ho trascorso tutto il periodo degli incendi di Los Angeles a discutere con mia madre in una stanza d’albergo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Durante gli incendi a Los Angeles, mia mamma Jennifer Garner era sotto shock. A sconvolgere me, invece, era la sua sorpresa”. La confessione di Violet Affleck

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riassicurazione europea ben avviata nel 2025, nonostante gli incendi di Los Angeles; Europa, riassicuratori sulla buona strada per obiettivi 2025 nonostante incendi Los Angeles; Dopo gli incendi Los Angeles vuole ripartire ma mancano i fondi; «Era sotto shock»: la discussione di Violet (figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner) con la madre sulla crisi climatica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendi a Los Angeles, persone nel panico durante le evacuazioni - Traffico in tilt e panico a Los Angeles durante le evacuazioni dei residenti dalle zone colpite dagli incendi che stanno devastando la città californiana. L’ultimo, divampato sulle colline di ... 🔗Lo riporta msn.com

Incendi Los Angeles, 25 morti accertati. Danni per 250 miliardi di dollari - Il nuovo bilancio delle vittime parla di 25 morti e 26 dispersi nelle aree devastate dagli incendi ... emessi durante la notte nella contea di Ventura, a nord-ovest di Los Angeles. 🔗Da tg24.sky.it

VIDEO Incendi a Los Angeles, ordinata evacuazione a Hollywood - (SofiaOggi.com) Traffico in tilt e panico a Los Angeles durante le evacuazioni dei residenti dalle zone colpite dagli incendi che stanno devastando la città californiana. L'ultimo, divampato ... 🔗Riporta informazione.it

Incêndios em Los Angeles: fotógrafo perde casa e cerca de 8.000 discos de coleção; veja