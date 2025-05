Duomo di Milano stop al bagarinaggio online | cos’è la piattaforma Sensor

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha implementato Sensor, una innovativa piattaforma creata da Evolution Group, per combattere il bagarinaggio online. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per salvaguardare i canali ufficiali di vendita dei biglietti e garantire un'esperienza più sicura per i visitatori del celebre complesso cattolico milanese. Scopriamo come funziona e i suoi vantaggi.

Milano – La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è tra i primi enti culturali italiani ad adottare Sensor, la piattaforma sviluppata dalla tech company Evolution Group per contrastare il bagarinaggio online e proteggere i canali ufficiali di vendita dei biglietti di accesso al complesso della cattedrale. Panoramica dello skyline di Milano dalla terrazza del Duomo, 12 gennaio 2022. ANSAMATTEO CORNER La piattaforma online. Sensor - spiega la Veneranda - è basata su un'integrazione avanzata di scraping intelligente, machine learning, analisi semantica e predittiva e nasce come tecnologia trasversale pensata per adattarsi a molteplici ambiti di applicazione: dalla tutela dei canali ufficiali di vendita, all'analisi del sentiment su eventi e contenuti, fino alla raccolta e interpretazione dei back degli utenti e consumatori...

