Duomo di Milano la Veneranda Fabbrica combatte il bagarinaggio con la nuova tecnologia Sensor

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si è dotata di un'innovativa tecnologia, Sensor, per contrastare il bagarinaggio online e garantire la sicurezza dei canali ufficiali di vendita. Questo sistema all'avanguardia rappresenta un passo significativo per la tutela degli enti culturali italiani, migliorando l'esperienza di acquisto per i visitatori del celebre monumento milanese.

L'innovativo sistema risulta utile per proteggere i canali ufficiali di vendita Come contrastare il fenomeno del bagarinaggio online. La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è tra i primi enti culturali italiani ad adottare Sensor, innovativa piattaforma sviluppata dall'azienda tecnologica.

