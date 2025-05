Due preziosi reperti precolombiani trovati in Liguria e restituiti al Perù

Due preziosi reperti precolombiani, rinvenuti in Liguria, sono stati ufficialmente restituiti al Perù. Il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Genova ha consegnato i reperti all'ambasciatore peruviano in visita nella città, in una cerimonia tenutasi presso il Castello D'Albertis, sede del museo locale. Un gesto significativo per la valorizzazione della cultura e della storia dei popoli indigeni.

