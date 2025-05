Due piccioni sull' aereo panico tra i passeggeri a bordo

Due piccioni improvvisamente a bordo di un aereo Delta Airlines da Minneapolis a Madison hanno creato il caos tra i passeggeri. L'insolita invasione, avvenuta pochi minuti prima del decollo, ha generato panico e confusione, costringendo l'equipaggio a intervenire. Scopriamo i dettagli di questo curioso e inaspettato episodio che ha sorpreso tutti a bordo.

Piccioni a bordo di un aereo da Minneapolis a Madison. È successo su un volo della compagnia Delta Airlines in Minnesota, negli Stati Uniti, dove due piccioni, volando tra i passeggeri dopo essersi intrufolati in cabina, hanno scatenato il panico pochi minuti prima del decollo.

