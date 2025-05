due persone fermate dopo un inseguimento lungo la tangenziale

Un pomeriggio di alta tensione ha visto la Polizia di Stato impegnata in un rocambolesco inseguimento lungo la Tangenziale Ovest. Le autoritĂ hanno fermato due individui sospetti, un 32enne e un 23enne, dopo un'azione coordinata da parte della Squadra Mobile. Scopri i dettagli di questo straordinario intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rocambolesco inseguimento di una pattuglia della Squadra Mobile della Polizia di Stato questo pomeriggio alla caccia di due individui sospetti un 32enne e un 23enne, nel pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Ovest e sulle vie adiacenti. I poliziotti hanno bloccato le due persone fermate in via Avellino e le hanno condotte in Questura per accertamenti.