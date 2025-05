Due panchine viola per ricordare che la gentilezza è utile per rispondere ai bisogni della comunità

Due panchine viola, simbolo di gentilezza, saranno inaugurate ad Ancona per celebrare l'importanza di rispondere ai bisogni della comunità. Questo evento fa parte del progetto "Costruiamo gentilezza", che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie in un concorso creativo, dando vita a opere toccanti in diversi formati. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 29 maggio.

ANCONA – Nell'ambito delle iniziative che rientrano nel progetto "Costruiamo gentilezza", il quale ha visto coinvolti nei mesi scorsi gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un concorso a premi che ha prodotto emozionanti elaborati scritti, audio e video, domani, 29 maggio

