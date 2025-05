Due nuove scimmie al Safari Park di Pombia

Due nuove scimmie hanno fatto il loro ingresso al Safari Park di Pombia: si tratta di Bianca e Bali, due esemplari di siamango. Provenienti dal parco faunistico Le Cornelle, il loro arrivo segna un importante passo nel programma di conservazione e arricchimento della biodiversità del parco. Scopri di più su questo nuovo, affascinante capitolo per il safari novarese!

Al Safari Park di Pombia arrivano due nuove scimmie. Si tratta di due esemplari di siamango (Symphalangus syndactylus): una coppia formata dalle sorelle Bianca e Bali, provenienti dal parco faunistico Le Cornelle. Il trasferimento, spiegano dallo zoo safari novarese, si inserisce nel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Due nuove scimmie al Safari Park di Pombia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La stambecco in bilico, tre scimmie e due elefanti: il safari di Banksy sui muri di Londra - Tre scimmie che volteggiano ... questi tre stencil neri il "safari" ormai giornaliero di Banksy. Anche la nuova opera, dopo lo stambecco in bilico a Kew Bridge e i due elefanti a Chelsea, è ... 🔗repubblica.it scrive

Vaiolo delle scimmie in Germania, nuova variante su due bambini. Chiusa la scuola - Berlino, 16 dicembre 2024 - Il vaiolo delle scimmie ha infettato due bambini in Germania ... piccoli colpiti e il fatto che si tratti di una nuova variante del terribile virus Mpox, noto come ... 🔗Come scrive msn.com

Due casi di vaiolo delle scimmie registrati da giugno in Friuli Venezia Giulia - Negli ultimi due mesi in Friuli Venezia Giulia si sono verificati due casi di vaiolo delle scimmie per il quale l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l'emergenza internazionale. 🔗Come scrive rainews.it

Lucilla - IL SAFARI AFRICANO ??????????