Due nuove aree sportive a fruizione libera | ecco dove sorgeranno

Il Comune di Civitella in Val di Chiana annuncia la creazione di due nuove aree sportive a fruizione libera ad Albergo e Pieve al Toppo, insieme alla riqualificazione della struttura esistente presso la scuola secondaria di primo grado a Badia al Pino. Questi progetti, programmati per concludersi in autunno, mirano a potenziare l'offerta sportiva e promuovere uno stile di vita attivo nella comunitĂ .

Arrivano nuove aree sportive a fruizione libera ad Albergo e Pieve al Toppo, mentre sarĂ riqualificata quella esistente della scuola secondaria di primo grado a Badia al Pino. Sono gli interventi programmati dal Comune di Civitella in Val di Chiana che si concluderanno in autunno. Nell’ambito... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Due nuove aree sportive a fruizione libera: ecco dove sorgeranno

