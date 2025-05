Due mostre a Roma e Milano celebrano l’alta moda e l’arte in una tratta di cinquecento chilometri

Quest'estate, Roma e Milano si trasformano in palcoscenici di alta moda e arte, ospitando due mostre straordinarie che mettono in dialogo opere di celebri artisti come Vezzoli, Picasso e Basquiat con iconici capi d'alta moda. Questo percorso espositivo, che si snoda lungo cinquecento chilometri, celebra l'incontro tra creatività artistica e sartoriale, offrendo un'esperienza unica per gli amanti del bello.

Quest'estate le due capitali, quella d'Italia e quella della moda, Roma e Milano, ospitano due esposizioni d'eccezione, perché porteranno in mostra, per la prima volta, opere di artisti del calibro di Vezzoli, Picasso e Basquiat insieme ad abiti di alta moda. Si parte dal centro Italia, dove a Roma, il 22 maggio è stato inaugurato lo spazio P23, il nuovo polo culturale di Roma in Piazza Mignanelli, che entra a far parte delle iniziative educative e culturali di Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Lo spazio apre le porte al pubblico, per la prima volta, con la mostra "Orizzonti Rosso"...

