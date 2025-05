Due giovani minacciati con una spranga e derubati in pieno centro | arrestati due 19enni

Due giovani sono stati minacciati con una spranga e derubati in pieno centro, portando all'arresto di due 19enni. L'operazione della polizia, avvenuta il 19 maggio, ha portato all'accusa di rapina aggravata, lesioni personali e tentata rapina, innescata da un episodio di violenza che ha scosso la comunità .

La polizia ha arrestato, lo scorso 19 maggio, due giovani di 24 anni, accusati di rapina aggravata dall’uso delle armi, lesioni personali e tentata rapina. L’operazione, condotta dalla IV Sezione investigativa contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, è scaturita da un episodio di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Due giovani minacciati con una spranga e derubati in pieno centro: arrestati due 19enni

Ne parlano su altre fonti

Due giovani minacciati con una spranga e derubati in pieno centro: arrestati due 19enni; Rapina violenta a due giovani in centro a Catania: videocamere incastrano gli autori; Catania, minacciato e ferito per 20 euro: arrestati due 26enni VIDEO; Catania, chiede 5 euro per il parcheggio e minaccia due ragazzi: arrestato posteggiatore abusivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina violenta con spranghe e coltelli, fermati due giovani - Secondo l'accusa avrebbero minacciato con una spranga le due vittime, ferendone una con un'arma da taglio alla gamba ... 🔗Scrive grandangoloagrigento.it

Aggressione in discoteca con spranghe e bastoni, la vendetta dopo la lite: due arresti - Una serata in discoteca si è trasformata in un'aggressione punitiva. La polizia di Catania ha arrestato i due giovani della provincia di Siracusa, accusati di lesioni, aggravato ... 🔗Segnala msn.com

Notte da incubo per due fidanzatini, si appartano vicino al cimitero ma sono rapinati da uomini armati di spranga - La coppia, attorno alle ore 4,00, è stata circondata e da tre uomini chi li hanno minacciati armati di una spranga di ferro, che hanno rapinato i due giovani, facendosi consegnare soldi ed ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Rissa a Bagheria: giovani si affrontano a colpi di spranga in strada