Due fratelli morti carbonizzati dopo l' incendio di una palazzina

L'allarme è stato lanciato alle 20.15 di ieri sera. Le vittime si chiamavano Vito e Rosa Coppi, 38 e 33 anni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due fratelli morti carbonizzati dopo l'incendio di una palazzina

Cosa riportano altre fonti

Rosa e Vito Coppi, i due fratelli morti carbonizzati nella casa in fiamme; Cassano delle Murge, due fratelli morti carbonizzati dopo l'incendio di una palazzina; Scoppia l'incendio nella palazzina: morti due fratelli. Ritrovati tra le fiamme; Incendio in casa, morti fratello e sorella in provincia di Bari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incendio in casa, morti fratello e sorella in provincia di Bari - (Adnkronos) - Due fratelli di 33 e 38 anni sono morti carbonizzati nell'incendio di una abitazione avvenuto ieri sera in una palazzina in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge in provincia di ... 🔗Secondo msn.com

Due fratelli trovati morti carbonizzati in incendio di una casa a cassano delle murge, indagini in corso - Due fratelli, Rosa e Vito Coppi, muoiono carbonizzati in un incendio a Cassano delle Murge; vigili del fuoco e carabinieri indagano sulle cause tra ipotesi accidentali e dolose. 🔗Come scrive gaeta.it

Dramma in casa, morti carbonizzati fratello e sorella a causa di un incendio - I genitori delle due vittime, che vivevano con loro, si trovavano fuori casa al momento del rogo avvenuto nella serata di ieri ... 🔗Riporta msn.com

DUE FRATELLI MORTI CARBONIZZATI DOPO INCENDIO CAUSATO DALLA BATTERIA ELETTRICA DELLA BICI: IL DRAMMA