Due assemblatori mobili Contabili settore aerospazio

Si ricerca due assemblatori mobili contabili per il settore aerospaziale, con patentino muletto, per la sede di Cologno Monzese. Offerta Afolmet codice 94313. Si offre un contratto determinato prorogabile, full time di 40 ore settimanali. Le risorse selezionate lavoreranno presso un'azienda specializzata in espositori e articoli d'arredo, occupandosi di assemblaggio e incollaggio dei prodotti.

Assemblatori mobili con patentino muletto, 2 posti Sede di lavoro: Cologno Monzese. Codice offerta Afolmet: 94313. Contratto: determinato prorogabile, full time 40 ore. Le risorse, presso società produttrice di espositori e articoli d'arredo, si occuperanno di assemblaggio e incollaggio prodotti (mobili ed espositori in legno e materiale plastico), del loro imballaggio, confezionamento e movimentazione tramite uso di muletto. Retribuzione: Ral 20mila euro. Impiegatao contabile, 1 posto Sede di lavoro: San Giorgio su Legnano. Codice offerta Afolmet: 94286. Contratto: indeterminato, full time 40 ore...

