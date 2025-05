Due arresti per droga a Monteforte | convalidato il fermo dal Gip di Avellino

A Monteforte Irpino, i Carabinieri hanno arrestato due individui, un uomo di 54 anni e una donna di 48, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per possesso di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati 8 grammi di cocaina, 900 euro in contanti e tre telefoni. Il gip di Avellino ha convalidato il fermo, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di stupefacenti.

Monteforte Irpino (AV) – Due persone, un uomo di 54 anni e una donna di 48, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti ad Atripalda, sono state arrestate dai Carabinieri mentre si trovavano in possesso di 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 900 euro in contanti, tre telefoni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Due arresti per droga a Monteforte: convalidato il fermo dal Gip di Avellino

Approfondimenti da altre fonti

Monteforte Irpino, arrestati due pusher con dosi di cocaina e contanti; Atripalda-Monteforte. Tre arresti per droga, due carabinieri picchiati; Monteforte Irpino: sorpresi con dosi di cocaina e contanti, due arresti; Avellino, aggredisce i carabinieri e poi tenta la fuga: arrestato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avellino, aggredisce i carabinieri e poi tenta la fuga: arrestato - Fine settimana movimentato in Irpinia con tre arresti per aggressione e droga, oltre a due denunce per truffa on line. Ad Atripalda, un pregiudicato avellinese ha picchiato con calci e pugni ... 🔗Riporta ilmattino.it

Monteforte Irpino, getta droga dalla finestra: denunciata 50enne - Getta droga dalla finestra, presa una 50enne di Monteforte Irpino. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 50enne del posto, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio ... 🔗Scrive msn.com

Atripalda- Monteforte. Tre arresti per droga, due carabinieri picchiati