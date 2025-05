Dublino la strage perduta

Il 28 maggio, il corteo annuale in memoria delle vittime della strage di Piazza della Loggia si arricchisce della presenza di una delegazione da Dublino, simbolo di un legame sempre più forte tra realtà storiche diverse. Questo evento, che segna il secondo anno di partecipazione, offre l'opportunità di riflettere su memoria, giustizia e riconciliazione, rendendo omaggio a una tragedia ancora troppo poco riconosciuta.

Per il secondo anno consecutivo il corteo che ogni 28 maggio sfila per rendere omaggio alla stele dei caduti di Piazza della Loggia vedrà la partecipazione di una delegazione proveniente da Dublino.

Dublino e Brescia, stragi sorelle: il docufilm al Nuovo Eden - L’attentato in Irlanda si consumò diciassette giorni prima di quello in piazza Loggia. Appuntamento stasera alle 18: in sala il regista Joe Lee e i familiari delle vittime ... 🔗Come scrive giornaledibrescia.it

