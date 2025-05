Droni russi su Kharkiv | 7 feriti

Un attacco con droni russi ha colpito la regione di Kharkiv, provocando sette feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia Unian. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Vasyshcheve, dove tre uomini, di età compresa tra i 43 e i 59 anni, sono stati tra i feriti. La situazione continua a rappresentare un grave rischio per la popolazione locale.

5.12 E' di sette feriti il bilancio dell'attacco con droni russi sulla regione di Kharkiv,nell'Ucraina settentrionale. Lo riporta Unian, citando l'Agenzia regionale per la gestione delle emergenze di Kharkiv. Un dronesi è schiantato nel villaggio di Vasyshcheve (feriti tre uomini di 51, 43 e 59 anni), un altro nel villaggio di Eskhar (feriti due uomini di 63 e di 80 anni e due donne di 63 e di 71 anni). A tutti i feriti è stata fornita assistenza medica... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

