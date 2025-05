Droga ed estorsioni nei Napoletano 21 arresti dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 individui nel napoletano, in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati, coinvolti in un giro di droga ed estorsioni, erano oggetto di un'ordinanza del gip di Napoli, con 19 di loro in custodia cautelare. L'intervento segna un significativo passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone (di cui 19 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 2 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga, tentata estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose...

