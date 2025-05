Droga e arsenale in casa quattro arresti | fucili Kalashnikov e pistole nascosti dietro un frigo

Quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli in un'operazione che ha rivelato un ingente traffico di droga e un arsenale clandestino. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto oltre venti chili di cocaina, insieme a fucili Kalashnikov e pistole, nascosti dietro un frigorifero. Scopri i dettagli di questa incisiva operazione contro il crimine organizzato.

Quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli dopo essere state trovate in possesso di oltre venti chili di cocaina e un vero e proprio arsenale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Droga e arsenale in casa, quattro arresti: fucili, Kalashnikov e pistole nascosti dietro un frigo

