Drammatico ritrovamento nel Tevere | dalle acque riemerge il corpo senza vita di una donna

Un drammatico ritrovamento ha scosso Fiumicino la sera di martedì 27 maggio, quando il corpo senza vita di una donna è emerso dalle acque del Tevere. L’orribile scoperta è stata fatta da alcuni passanti intorno alle 21, all'altezza di via Pal Grande, suscitando preoccupazione e interrogativi tra la comunità locale. Le autorità sono intervenute per avviare le indagini.

