Drammatico incidente in Friuli 3 mezzi coinvolti | muore motociclista 20enne finito contro un’auto

Un tragico incidente ha scosso Contovello, in provincia di Trieste, dove un motociclista ventenne ha perso la vita. Il giovane, dopo aver perso il controllo della sua moto sulla Strada del Friuli, è finito contro un'auto, una Fiat Panda, in un violento scontro che ha coinvolto tre mezzi. La notizia ha lasciato la comunità in lutto, evidenziando i pericoli delle strade locali.

Un ragazzo è morto a Contovello, in provincia di Trieste, in seguito a un incidente avvenuto sulla Strada del Friuli: avrebbe perso il controllo della moto e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi fatalmente con una Fiat Panda... 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

