Drama crime di hbo con 92% su rotten tomatoes | il perfetto sostituto di landman prima della stagione 2

La serie "Landman," disponibile su HBO, si candidano a diventare le nuove referenze del drama crime, con un eccezionale 92% su Rotten Tomatoes. Immerse in un intrigante mix di avidità e dinamiche di potere, queste produzioni offrono uno sguardo avvincente su contesti storici e criminali, anticipando una stagione 2 che promette di catturare l'attenzione degli appassionati.

Il panorama delle serie televisive americane si arricchisce di produzioni che esplorano temi legati alla greed e alle dinamiche del potere, spesso ambientate in contesti storici o criminali. Tra le proposte più interessanti di questa stagione spicca la serie Landman, disponibile su HBO, che ha riscosso un notevole successo di critica con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes. Questa produzione, creata da Taylor Sheridan, si inserisce nel suo universo narrativo caratterizzato da storie intense e personaggi complessi. In attesa della seconda stagione, prevista per il 2024, l'articolo analizza anche alcune alternative di grande impatto come Boardwalk Empire, capolavoro storico premiato con numerosi Emmy e Golden Globe.

