Dovremo difenderci senza gli Usa La profezia che spaventa l' Europa

Il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, avverte dell'imminente riduzione dell'impegno militare degli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni sul futuro della sicurezza europea. Questa situazione spinge l'Europa a riflettere sulla necessità di rafforzare le proprie capacità difensive per affrontare le sfide che potrebbero derivarne. Un cambio di paradigma che mette in discussione la strategia di difesa collettiva del continente.

A lanciare l’allarme è stato il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, secondo cui gli Usa sono destinati a ridurre progressivamente il loro impegno militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dovremo difenderci senza gli Usa". La profezia che spaventa l'Europa

Kubilius, ‘in 10 anni l’Ue dovrà difendersi senza gli Usa’ - (ANSA) - BRUXELLES, 28 MAG - "Guardando al prossimo decennio non solo è possibile, ma è quasi inevitabile, che dovremo ... 🔗Riporta msn.com

Difesa, Crosetto: "Non esiste deterrenza occidentale senza gli Usa". E sul governo: "Niente sfaldamenti" - il ministro Crosetto a tutto campo "Dobbiamo fare affidamento sugli Stati Uniti, non esiste deterrenza occidentale senza gli Usa, di questo dobbiamo esserne consapevoli". Lo ha detto il ministro ... 🔗Secondo msn.com

Merz, guerra in Ucraina non finisce senza gli Usa - (ANSA) - PARIGI, 07 MAG - "La guerra in Ucraina non finirà senza un maggiore coinvolgimento politico e militare degli Usa". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friederich Merz, in conferenza ... 🔗msn.com scrive

