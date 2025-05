Doveva essere ai domiciliari | trovato ubriaco alla fermata del bus

Un uomo di 43 anni, già ai domiciliari, è stato arrestato a Genova dopo essere stato trovato ubriaco alla fermata del bus. Gli agenti della polizia, accortisi della sua condizione, hanno riconosciuto l'evaso e lo hanno fermato, multandolo anche per ubriachezza molesta. La situazione ha messo in luce la vulnerabilità di chi è soggetto a misure restrittive ma tenta di evadere dalla realtà quotidiana.

Hanno visto un uomo alla fermata dell'autobus ubriaco e con palesi difficoltà a muoversi, ma quando l'hanno riconosciuto hanno capito che si trattava di un evaso. Così gli agenti della polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 43enne per evasione, multandolo per ubriachezza molesta.

