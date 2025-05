Dove vuoi dirlo vai

LaLiga e Puma hanno svelato la nuova palla per la stagione 2025/2026, presentata dal calciatore Álvaro García. Questo debutto, avvenuto in Spagna, promette di rivoluzionare il gioco grazie alla sua "massima precisione". Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questa innovativa sfera che accompagnerà le squadre nel prossimo campionato.

2025-05-27 20:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Laliga E Puma Hanno presentato questo martedì La nuova palla della prossima stagione, il 20252026, per mano di Álvaro García Rayo Player. Secondo il datore di lavoro, è una palla di “ massima precisione “. La palla è formata da Dodici pannelli senza cuciture. “Questa tecnologia favorisce una traiettoria affidabile, ideale per scatti potenti e tocchi sensibili”, afferma Laliga. La sua superficie è prodotta in Poliuretano a testura 3D con uno spessore di 1,1 mm, che migliora il tocco, la presa e la sensibilità Quando tocchi la palla... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Dove vuoi dirlo, vai”

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Vuoi stare zitto? Vai a fare lezione e non rompere il c***o”. Lo studente Luigi Iovino (ex deputato M5S) contro un docente dell’Università di Salerno – IL VIDEO; ANNUNCIO INPS - Vi regaliamo 5 anni di contributi: vai in pensione subito se vuoi | Puoi tornare a dedicarti ai nipoti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online