Dove vedere in tv Italia-Svezia Nations League calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Venerdì 30 maggio, alle ore 18:20, la Nazionale italiana di calcio femminile scende in campo a Parma per affrontare la Svezia nella Nations League. La partita, trasmessa in diretta su Rai 2 HD, rappresenta un momento cruciale nella lotta per la qualificazione del gruppo 4, dove le azzurre sfidano la capolista svedese, che vanta due punti di vantaggio. Scopri tutti i dettagli su orario e streaming!

Venerdì 30 maggio a Parma (ore 18.20 e diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena nella Nations League. Le azzurre sono attese da due gare decisive per la classifica del gruppo 4: la prima contro la Svezia, prima con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca, martedì 3 giugno allo Swansea Stadium contro il Galles. Le nostre portacolori sono rimesse in carreggiata grazie alla splendida vittoria centrata lo scorso 8 aprile in casa della Danimarca, battuta 3-0. Una vittoria che può consentire alle ragazze allenate da Andrea Soncin di giocarsi il primato del raggruppamento e poter pensare alle Finals eventualmente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; UEFA Women's Nations League: Italia-Svezia a Parma il 30 maggio. Ecco come richiedere i biglietti gratuiti; UEFA Women’s Nations League, continua la vendita dei tagliandi per Italia-Svezia; WOMEN | Italia - Svezia, dove seguire il match in tv e streaming. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia-Svezia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Ennio Tardini va in scena la sfida tra Italia-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All’Ennio Tardini di Parma si giocherà la gara di Nations League tra ... 🔗Scrive calcionews24.com

Dove vedere la Nations League in tv e streaming su Rai, Italia 1 e Sky: la programmazione delle partite - La partita è in programma alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV in ... possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League ... 🔗Segnala fanpage.it

Dove vedere la Nations League in tv e in streaming - DOVE VEDERE LA NATIONS LEAGUE IN TV - Un percorso che, tuttavia, non sarà possibile seguire in televisione, almeno in Italia. Se è vero che gli Azzurri di Luciano Spalletti saranno in onda come ... 🔗Segnala calciomercato.com

?????? ??????????? ??’????????????!!! ??????