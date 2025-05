Dove vedere in tv Italia-Iran | due amichevoli in due giorni Orari programma streaming

L'Italia maschile di volley sarà protagonista di due amichevoli contro l'Iran, dopo l'ottimo esordio stagionale a Monaco di Baviera contro la Germania. In questo articolo scoprirete dove vedere le partite in TV e streaming, insieme agli orari e al programma dettagliato degli incontri fissati per venerdì 30 maggio e sabato 1 giugno. Non perdete l'occasione di seguire gli azzurri in azione!

Dopo la convincente vittoria all'esordio stagionale contro la Germania a Monaco di Baviera, l'Italia maschile di volley è pronta a tornare in campo per un doppio confronto amichevole contro l'Iran. Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi affronteranno la selezione asiatica venerdì 30 maggio alle ore 16:00 a Cavalese e sabato 31 maggio alle 20:00 alla Kioene Arena di Padova, nel BPER Test Match " Memorial Michele Pasinato ". Il test match padovano non sarà soltanto una grande occasione di sport, ma anche un momento speciale per ricordare Michele Pasinato, indimenticato campione patavino scomparso prematuramente, protagonista con la maglia azzurra di un Mondiale, due Europei e sei World League...

