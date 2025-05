Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo San Michele all’Adige-Bormio programma streaming

Scopri dove seguire il Giro d'Italia in TV oggi, con dettagli su orari di partenza e arrivo da San Michele all'Adige a Bormio. Dopo il memorabile trionfo di Christian Scaroni nella sedicesima tappa, non perdere l'opportunità di vivere l'emozione della corsa rosa in diretta streaming o in chiaro. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti nemmeno un chilometro!

Quella vissuta ieri è stata una giornata destinata ad essere ricordata a lungo. La sedicesima tappa, Piazzola sul Brenta-San Valentino, ha regalato all’Italia il primo successo di giornata con il trionfo di Christian Scaroni, arrivato in parata con il compagno di squadra Lorenzo Fortunato, e il terzo posto di un fantastico Giulio Pellizzari, il migliore degli uomini di classifica. La graduatoria è stata letteralmente ridisegnata e la situazione attuale preannuncia una lotta apertissima fino all’ultimo metro. Del Toro, alla prima giornata di crisi dopo oltre due settimane, conserva la maglia rosa con 26’’ su Simon Yates della Team Visma Lease a Bike e 31’’ sullo scatenato Richard Carapaz della EF Education – EasyPost... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo San Michele all’Adige-Bormio, programma, streaming

