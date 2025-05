Dove sono gli ultrà?

Gli ultrà nerazzurri sono scesi in piazza con mail di protesta e sit-in sotto la sede del club, ma senza successo nel ottenere un trattamento preferenziale per la finale di Champions League a Monaco di Baviera. La società, infatti, ha deciso di assegnare i 18mila biglietti disponibili privilegiando abbonati storici e Inter Club di lunga tradizione.

Mail di protesta e sit-in sotto la sede del club, ma alla fine gli ultras nerazzurri non la spuntano. Niente corsie preferenziali per la finale di Champions League di sabato prossimo a Monaco di Baviera. Nell'assegnare i 18mila tagliandi a disposizione, la società ha scelto altri criteri, premiando abbonati storici e Inter Club di lunga tradizione. Una rottura rispetto a una prassi consolidata, una svolta probabilmente inevitabile alla luce dell'inchiesta che ha scoperchiato il vaso di Pandora su quanto accadeva e ruotava intorno alla Curva, quella interista come quella milanista. Probabilmente senza l'intervento della magistratura non si sarebbe arrivati a questo punto, tuttavia, per rimanere in ambito calcistico, alla fine è il risultato che conta.

