Dove passa domani il Giro d’Italia tappa Morbegno-Cesano Maderno | Comuni Province e Regioni attraversate

Domani, giovedì 29 maggio 2025, il Giro d'Italia vivrà la sua diciottesima tappa, interamente dedicata alla Lombardia. I ciclisti partiranno da Morbegno e raggiungeranno Cesano Maderno, percorrendo un totale di 144 km. Scopriamo insieme i comuni, le province e le regioni che saranno attraversate durante questo entusiasmante viaggio ciclistico.

Si disputerà interamente nel territorio della Lombardia la diciottesima frazione dell’ edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, giovedì 29 maggio 2025: partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.00, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.21: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2025. Giro d’Italia 2025: tutte le Province e le Regioni attraversate tappa per tappa CRONOTABELLA 18A TAPPA 29 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2025... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Morbegno-Cesano Maderno: Comuni, Province e Regioni attraversate

