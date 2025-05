Dove e come voglio vivere? il convegno sull' abitare dedicato alle persone con disabilità e disturbo mentale

Il convegno "Dove e come voglio vivere" si svolgerà il 3 giugno 2025 nella sede di Confindustria a Piacenza, affrontando temi cruciali legati all'abitare per persone con disabilità e disturbo mentale. Questo quarto incontro offrirà uno spazio di riflessione e dialogo, dando voce a chi vive queste situazioni e cercando soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita. Un appuntamento imperdibile per la comunità.

Dove e come voglio vivere? Sarà questa la domanda al centro del quarto incontro sull’abitare dedicato alle persone con disabilità e disturbo mentale che si svolgerà martedì 3 giugno 2025 dalle 8.30 alle 13,30 negli spazi di Confindustria in via IV Novembre 132 a Piacenza. Un appuntamento ormai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Dove e come voglio vivere?", il convegno sull'abitare dedicato alle persone con disabilità e disturbo mentale

