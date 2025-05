Doppio Pit Stop | Spettacolo o Caos? Parla Giuliano Duchessa di Autoracer com

In un'intervista esclusiva con Giuliano Duchessa di Autoracer.com, Beatrice Frangione esplora l'impatto della regola del doppio pit stop nell'ultima gara. Ha davvero migliorato lo spettacolo delle corse automobilistiche o si è trasformato in un caos? Scopriamo insieme le analisi, le opinioni e i retroscena che caratterizzano questo controverso aspetto delle competizioni.

Intervista di Beatrice Frangione a Giuliano Duchessa di Autoracer.com! Parliamo dell’impatto della regola del doppio pit stop durante l’ultima gara: ha davvero aumentato lo spettacolo come speravano gli organizzatori? Analisi, opinioni e retroscena sul mondo delle corse automobilistiche con uno degli esperti più seguiti del settore. #OA Sport #beatricefrangione #Motorsport #Autoracer #GiulianoDuchessa #PitStop #DoppioPit #IntervistaMotori #RegoleMotorsport #CorsaAuto #StrategiaDiGara #AutoDaCorsa #F1Italia #NotizieMotorsport #MotoriOggi #RegoleGara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Doppio Pit Stop: Spettacolo o Caos? Parla Giuliano Duchessa di Autoracer.com

Doppio stop per la scuola: due giorni di sciopero - Il comparto scuola si prepara a un doppio stop: venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025, le organizzazioni sindacali Conalpe e Csle hanno indetto uno sciopero nazionale generale. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monaco: dubbi e speranze per l'esperimento del doppio pit stop; A Monaco scatta l’obbligo della doppia sosta; Gran Premio di Monaco 2025: tra strategie discutibili e spettacolo mancato; Mercedes spiega la strategia che ha rovinato il GP Monaco di Russell e Kimi Antonelli: Non ha funzionato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Formula 1 GP Monaco 2025: strategie discutibili e spettacolo mancato - Lando Norris trionfa al GP di Monaco 2025. La regola del doppio pit stop obbligatorio non ravviva una gara storicamente statica. 🔗Da msn.com

F1 | Doppio pit stop obbligatorio a Monaco, promosso o bocciato? Le opinioni contrastanti dei piloti - I protagonisti della F1 hanno espresso pareri contrastanti sulla nuova regola del doppio pit stop obbligatorio a Monaco ... 🔗f1ingenerale.com scrive

Doppio pit stop a Monaco: tra bocciature e litigi, c'è una speranza per il 2026 - La trovata della F1 Commission ha suscitato pareri negativi, e qualche battibecco tra team principal, ma non è tutto da buttare per la prossima stagione: la gara è stata più dinamica rispetto alle pre ... 🔗Scrive gazzetta.it

Doppio Pit Stop: Spettacolo o Caos? Parla Giuliano Duchessa di Autoracer.com