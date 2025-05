Doppio Gioco replica della fiction con Alessandra Mastronardi | quando rivedere le repliche della serie tv di Canale 5

Scopri tutto su "Doppio Gioco", la serie di Canale 5 con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria, una giovane donna dotata di un talento unico per interpretare le persone attraverso le carte. In questo articolo, ti sveleremo come e quando rivedere le repliche della fiction, sia in televisione che in streaming. Non perdere l'occasione di immergerti in questo intrigante racconto!

Doppio Gioco replica in tv e in streaming. Su Canale 5 va in onda Doppio Gioco, la fiction che vede protagonista Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria, una giovane donna con un'abilità speciale: riesce a "leggere" le persone grazie al gioco delle carte. Questa capacità la porta a collaborare con i Servizi Segreti sotto copertura per catturare un criminale internazionale, Gemini, interpretato da Max Tortora. Non tutti possono guardare gli episodi in diretta. Ecco, allora, come rivedere Doppio Gioco in replica in tv e in streaming.

