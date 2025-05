Doppio Gioco replica della fiction con Alessandra Mastronardi | quando rivedere le repliche della serie tv di Canale 5

La serie "Doppio Gioco" con Alessandra Mastronardi sta conquistando il pubblico di Canale 5. Un mix intrigante di thriller e psicologia, dove la protagonista utilizza le carte per decifrare le persone. In un'epoca in cui la manipolazione e la strategia sono all'ordine del giorno, questa fiction ci invita a riflettere su quanto siano importanti le nostre scelte. Non perdere le repliche: ogni episodio è un tuffo nell'ignoto!

Doppio Gioco replica in tv e in streaming. Su Canale 5 va in onda Doppio Gioco, la fiction che vede protagonista Alessandra Mastronardi nel ruolo di Daria, una giovane donna con un’abilitĂ speciale: riesce a “leggere” le persone grazie al gioco delle carte. Questa capacitĂ la porta a collaborare con i Servizi Segreti sotto copertura per catturare un criminale internazionale, Gemini, interpretato da Max Tortora. Non tutti possono guardare gli episodi in diretta. Ecco, allora, come rivedere Doppio Gioco in replica in tv e in streaming. Doppio Gioco replica su La5? Ecco come rivedere le repliche delle puntate. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doppio Gioco replica della fiction con Alessandra Mastronardi: quando rivedere le repliche della serie tv di Canale 5

Emozioni in “Doppio Gioco”: Dainelli e Pone nella veranda di Villa Pignatelli

Giovedì 15 maggio alle 20:45, la storica veranda di Villa Pignatelli ospiterà "Double Jeu", un concerto che promette emozioni in doppio gioco.

