Doppio Gioco recensione fiction di Canale 5 | Alessandra Mastronardi e Max Tortora sorprendono in ruoli drammatici

Nel cuore della stagione delle fiction 2025, "Doppio Gioco" stupisce con le performance drammatiche di Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Tornati insieme, dopo l'esperienza de "I Cesaroni", i due attori esplorano ruoli complessi in una trama avvincente, promettendo momenti di grande intensità e coinvolgimento. Scopriamo insieme come questa nuova serie di Canale 5 riesca a catturare l'attenzione del pubblico.

Proprio nel periodo conclusivo della stagione delle fiction 2025 (inverno-primavera) arriva Doppio Gioco fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Entrambi provenienti dallo storico cast de I Cesaroni, ma qui si tratta di due ruoli completamente differenti. Nel cast ci sono anche Simone Liberati e Domenico Diele. Cosa ne pensiamo di questa serie tv? Ecco la recensione di Doppio Gioco, la fiction di Canale 5. Doppio Gioco, di cosa parla la fiction thriller con Alessandra Mastronardi. La fiction diretta da Andrea Molaioli, racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un’abilità speciale: riesce a ‘leggere’ le persone... 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doppio Gioco recensione fiction di Canale 5: Alessandra Mastronardi e Max Tortora sorprendono in ruoli drammatici

Se ne parla anche su altri siti

Doppio Gioco, la recensione: una spy story che prova a bluffare, senza riuscirci; Doppio gioco; Doppio gioco, recensione della prima puntata della serie spy con Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati; Doppio Gioco, la nuova serie da stasera su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Doppio gioco: recensione dei primi episodi della serie di Canale 5 - La recensione di Doppio gioco, la fiction di Canale 5 con protagonista Alessandra Mastronardi tra spy story e family drama ... 🔗Scrive cinematographe.it

Doppio Gioco, la recensione: una spy story che prova a bluffare, senza riuscirci - La nuova fiction Mediaset con Alessandra Mastronardi e Max Tortora tenta di uscire dai canoni ma non ci riesce fino in fondo. Da apprezzare gli intenti. Dal 27 maggio su Canale5. In Italia, con le nos ... 🔗Si legge su informazione.it

Dove è stata girata Doppio Gioco: tutte le location della fiction - Sebbene la fiction sia ambientata prevalentemente nel Lazio, le prime scene di Doppio Gioco si svolgono nel nord Italia, per la precisione a Torino. La città piemontese fa da cornice al prologo, ... 🔗Si legge su ciakgeneration.it