"Doppio Gioco" arriva a sorprendere il pubblico con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in ruoli drammatici inaspettati. Questa fiction, che segna il ritorno della Mastronardi alla serialità Mediaset, si inserisce perfettamente nel contesto delle storie contemporanee che esplorano il lato oscuro dell’animo umano. È interessante notare come gli attori, noti per la loro comicità , riescano a conquistare il pubblico con una performance intensa e coinvolgente. Non perdere l'occasione di

Proprio nel periodo conclusivo della stagione delle fiction 2025 (inverno-primavera) arriva Doppio Gioco fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Entrambi provenienti dallo storico cast de I Cesaroni, ma qui si tratta di due ruoli completamente differenti. Nel cast ci sono anche Simone Liberati e Domenico Diele. Cosa ne pensiamo di questa serie tv? Ecco la recensione di Doppio Gioco, la fiction di Canale 5. Doppio Gioco, di cosa parla la fiction thriller con Alessandra Mastronardi. La fiction diretta da Andrea Molaioli, racconta la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna dotata di un’abilità speciale: riesce a ‘leggere’ le persone. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Doppio Gioco recensione fiction di Canale 5: Alessandra Mastronardi e Max Tortora sorprendono in ruoli drammatici

Mediaset sorprende con "Doppio Gioco", una nuova fiction che riporta insieme Alessandra Mastronardi e Max Tortora, attori già amati per il loro affiatamento in "I Cesaroni".

Lo riporta msn.com: Negli ultimi anni Mediaset ha provato diverse volte a risollevare le sorti del settore fiction ma con risultati spesso deludenti. Eppure non ha mai ...

Si legge su ecodelcinema.com: "Doppio Gioco", la nuova serie di Canale 5 con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, ha debuttato il 27 maggio 2025, suscitando entusiasmo ma anche dubbi sulla scelta della programmazione estiva.

Secondo msn.com: In Italia, con le nostre tempistiche (tardive), proviamo a realizzare anche qualche prodotto di genere in tv che provi ad uscire dai ranghi e dal seminato della fiction. Tanto Rai quanto Mediaset. Nas ...