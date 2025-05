Dopo Zeudi Di Palma anche Helena Prestes prova a monetizzare con i suoi fan | contenuti a pagamento a 3 euro

Dopo Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes intraprende una nuova strada per connettersi con i suoi fan, lanciando un abbonamento a contenuti esclusivi al prezzo di 3 euro al mese. Questa iniziativa, nata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, mira a capitalizzare l'affetto ricevuto, offrendo ai seguaci un accesso privilegiato alla sua vita e ai suoi progetti. Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta innovativa.

Seguendo la scia di Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes sceglie di “monetizzare” l’affetto ricevuto dai fan post Grande Fratello. La modella brasiliana ha lanciato un servizio in abbonamento che consentirà ai fan di accedere a contenuti esclusivi dietro un pagamento simbolico di 3 euro al mese. Poi la frecciata all’ex amica: “Dovevo farvelo pagare 300 euro?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dopo Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes prova a “monetizzare” con i suoi fan: contenuti a pagamento a 3 euro

