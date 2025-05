Dopo un infortunio lasciai la scherma e mi dedicai al cinema a 33 anni sono tornata in pedana Ora sono campionessa italiana Master

Dopo un infortunio che la allontana dalla scherma, Ginevra Barboni cambia strada e si dedica al cinema. A 33 anni, contro ogni previsione, ritorna in pedana e conquista il titolo di campionessa italiana master. La sua storia è un esempio di resilienza e passione: le vere passioni, come certi amori, possono tornare e sorprendere. Scopriamo il suo incredibile percorso e la sua filosofia di vita.

Le vere passioni sono come certi amori: fanno dei giri immensi e poi ritornano. E «se la vita ti porta a fermarti, il trucco è non abbattersi mai». Parola di Ginevra Barboni, oggi... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Dopo un infortunio lasciai la scherma e mi dedicai al cinema, a 33 anni sono tornata in pedana. Ora sono campionessa italiana Master»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Margherita Granbassi annuncia il ritiro «Troppi infortuni, non ce la faccio... - Non ne posso pi, il momento di dire basta alle gare. Margherita Granbassi saluta la scherma dopo l’ennesimo infortunio, tre giorni fa a Torino, la citt del suo Mondiale. Un urlo, il ginocchio ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Scherma, Emilia Rossatti rinuncia all'assalto dopo l'infortunio di Gaia Traditi: standing ovation - È un gesto di straordinaria sportività quello che ha visto protagonista la ferrarese Emilia Rossatti nella finale dei campionati italiani Under 23 di scherma a Vercelli: nella finale per il ... 🔗Da corrieredibologna.corriere.it

Scherma, la Granbassi dice basta: "Troppi infortuni" - ROMA - Troppi infortuni, Margherita Granbassi lascia la scherma. Lo ha annunciato all ... "Non ne posso più di infortuni", ha detto, dopo che venerdì scorso a Torino il ginocchio ha ceduto ... 🔗Come scrive repubblica.it