Dopo l' incendio al mercato coperto le bancarelle si trasferiscono in piazza

Dopo il devastante incendio che ha reso inagibile il Mercato Coperto di Russi, i commercianti si sono prontamente riadattati, trasferendo le loro bancarelle in piazzetta Gramsci. Tornati operativi da mercoledì, stanno continuando a servire la comunità locale, nonostante le difficoltà. Questa soluzione temporanea rappresenta un importante passo per garantire la continuità del servizio e mantenere viva la tradizione del mercato.

Tornati operativi da mercoledì i commercianti del Mercato Coperto di Russi, che si trovano temporaneamente nello spazio antistante la struttura, in piazzetta Gramsci. Una misura necessaria in quanto il Mercato è ora inagibile per l'incendio avvenuto tra il 13 e 14 maggio.

