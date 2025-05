Dopo la cura la vita | a Como un incontro per affrontare il dolore cronico dei pazienti oncologici lungo viventi

A Como si tiene l'incontro "Dopo la cura, la vita", un'opportunità per affrontare le sfide del dolore cronico e delle difficoltà psicologiche che molti ex pazienti oncologici devono affrontare. Anche dopo la remissione, la strada verso il benessere può essere complessa e questo evento è un passo verso il supporto e la condivisione delle esperienze per una vita di qualità post-cura.

Superare il cancro non significa sempre tornare subito a una vita serena. Molti pazienti, pur essendo clinicamente guariti, convivono con esiti a lungo termine delle terapie oncologiche, come il dolore cronico o il disagio psicologico. A loro è dedicato l'incontro dal titolo "Dopo la cura, la vita".

