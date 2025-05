Dopo gli scontri tra tifosi derby in un Palafiera blindato | il prefetto di Forlì ordina il match a porte chiuse

Dopo gli scontri tra tifosi avvenuti prima del derby, il prefetto di Forlì ha deciso di disputare Gara 3 delle semifinali playoff tra Unieuro Forlì e Riviera Banca Rimini a porte chiuse, in un Palafiera blindato. Un match che avrebbe dovuto essere una festa di sport si svolge così senza i tifosi, a causa delle tensioni e dei fatti violenti precedenti.

Doveva essere una festa. Una serata di sport. E invece l’attesissimo derby di Gara 3 delle semifinali playoff tra Unieuro Forlì e Riviera Banca Rimini, in programma venerdì alle 20, si disputerà in un Palafiera orfano di tifosi. Come durante il periodo del Covid. E’ la conseguenza dell’agguato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it