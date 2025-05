Dopo gli scontri il Palafiera sarà orfano dei tifosi | il derby di playoff sarà a porte chiuse

Il derby di playoff tra Unieuro Forlì e Riviera Banca Rimini, in programma venerdì, si svolgerà a porte chiuse a causa degli scontri recenti. Un evento che doveva celebrare lo sport si trasforma in una triste replica delle restrizioni del Covid, privando i tifosi della gioia di vivere live la semifinale. L'agguato hanno costretto la gestione a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza.

